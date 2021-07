Il vaccino anti-influenzale potrebbe fornire qualche protezione dagli esiti più gravi di Covid-19 (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto: Mufid Majnun UnsplashLa campagna vaccinale contro Covid-19 accelera la sua corsa, eppure alcuni paesi del mondo potrebbero assicurarsi un’adeguata copertura non prima degli inizi del 2023. Prima di quel momento, i vaccini anti-influenzali potrebbero aiutare a scongiurare gli esiti più gravi della malattia da Sars-Cov-2, tra cui i ricoveri in terapia intensiva, gli episodi di trombosi venosa profonda, di sepsi e ictus. È quanto emerge da un ampio studio retrospettivo della University of Miami Miller School of Medicine, presentato al Congresso europeo di microbiologia clinica e ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto: Mufid Majnun UnsplashLa campagna vaccinale contro-19 accelera la sua corsa, eppure alcuni paesi del mondoro assicurarsi un’adeguata copertura non prima degli inizi del 2023. Prima di quel momento, i vaccini-influenzaliro aiutare a scongiurare glipiùdella malattia da Sars-Cov-2, tra cui i ricoveri in terapia intensiva, gli episodi di trombosi venosa profonda, di sepsi e ictus. È quanto emerge da un ampio studio retrospettivo della University of Miami Miller School of Medicine, presentato al Congresso europeo di microbiologia clinica e ...

Advertising

TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - emergency_ong : #Calabria Nell'Ambulatorio di #Polistena raccogliamo le adesioni tra i cittadini stranieri che vogliono ricevere il… - GfveGianfra : RT @LaVeritaWeb: L'idea che basti inoculare un farmaco nel gregge per sconfiggere la malattia è stata disastrosa fin dal principio: la stor… - Rzc_______ : RT @LaVeritaWeb: L'idea che basti inoculare un farmaco nel gregge per sconfiggere la malattia è stata disastrosa fin dal principio: la stor… -