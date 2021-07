Il trionfo della Nazionale italiana spazza via i luoghi comuni del politicamente corretto (Di lunedì 12 luglio 2021) In questi Europei segnati dalle tediose polemiche sul Black lives matter, la vittoria della Nazionale italiana sull’Inghilterra ha un inatteso effetto collaterale: mettere in evidenza tutte le idiozie propinate da certa propaganda che arruola chiunque e qualsiasi situazione pur di sostenere le proprie tesi. Da “Gesù rifugiato” a “Giulio Cesare gender fluid”, da quelle parti se ne sono sentite e lette di ogni sorta. In questa tragicomica tendenza, che fa strame di storia e buon senso, sono rientrati anche titoli di testate blasonate che nelle ultime settimane ci hanno informato che “multietnico è vincente”, riferendosi in particolare alle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) In questi Europei segnati dalle tediose polemiche sul Black lives matter, la vittoriasull’Inghilterra ha un inatteso effetto collaterale: mettere in evidenza tutte le idiozie propinate da certa propaganda che arruola chiunque e qualsiasi situazione pur di sostenere le proprie tesi. Da “Gesù rifugiato” a “Giulio Cesare gender fluid”, da quelle parti se ne sono sentite e lette di ogni sorta. In questa tragicomica tendenza, che fa strame di storia e buon senso, sono rientrati anche titoli di testate blasonate che nelle ultime settimane ci hanno informato che “multietnico è vincente”, riferendosi in particolare alle ...

