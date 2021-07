Il Trionfo Azzurro | l’Italia in festa | Mancini | “squadra meravigliosa | questa vittoria è per la gente”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una serata storica, che sarà ricordata per sempre. Vince, esplode inuna Nazione. In lacrime il c.t. Roberto, condottiero della: “Siamo stati bravi. Abbiamo preso un gol subito ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono meravigliosi. E’ importante per tutta la, per tutti i tifosi. Spero che gli italiani festeggeranno, siamo felici”.è campione d’Europa 2021. E’ stato l’Europeo di Roberto34 gare consecutive senza sconfitte, un torneo dominato dove la Nazionale ha sconfitto tutte le nazionali favorite alla ...

fanpage : Siamo Campioni d'Europa, è il trionfo del nostro calcio, ce la meritiamo tutta #ItaliaInghilterra #Euro2020final - RaiSport : ? La commozione di Roberto #Mancini: 'Ragazzi meravigliosi' Il ct #azzurro ???? dopo il trionfo in finale: 'Ora siamo…

Ultime Notizie dalla rete

La vittoria di ieri a Wembley degli Azzurri di Mancini regala all'Italia il quarto posto nel ranking Fifa. Un risultato importante se si pensa che quando l'attuale ct ha iniziato la sua avventura in ...... sarebbe errato considerarli addirittura la coppia di centrali titolari della Juve per la stagione 2021/22, ma le prestazioni e ilinsuggeriscono quanto sia presto per separare gli ...L’indomito Berrettini battuto a Wimbledon con onore, gli azzurri in trionfo a Wembley dopo una battaglia conclusa ... se ne rendono conto ancor prima i suoi collaboratori dello staff azzurro e i ...La vittoria di ieri a Wembley degli Azzurri di Mancini regala all'Italia il quarto posto nel ranking Fifa. Un risultato importante se si pensa che quando l'attuale ct ha iniziato la sua avventura in N ...