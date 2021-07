Il trionfo azzurro fa incassare più di 28 milioni. Ecco quanto prenderà ogni giocatore (Di lunedì 12 luglio 2021) Sì, è un successo anche per la casse della Figc. Vincendo l'Europeo l'Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25 milioni di euro, grazie ai tre successi su tre nella fase a gruppi. Uno 'score' ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Sì, è un successo anche per la casse della Figc. Vincendo l'Europeo l'Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25di euro, grazie ai tre successi su tre nella fase a gruppi. Uno 'score' ...

Advertising

Gazzetta_it : Europei, Italia campione! A Wembley trionfo azzurro ai rigori dopo l'1-1 al 120' con l'Inghilterra #Euro2020 - fanpage : Siamo Campioni d'Europa, è il trionfo del nostro calcio, ce la meritiamo tutta #ItaliaInghilterra #Euro2020final - RaiSport : ? La commozione di Roberto #Mancini: 'Ragazzi meravigliosi' Il ct #azzurro ???? dopo il trionfo in finale: 'Ora siamo… - ETuitta : RT @Ale_Rimi: Ha trasformato lo zimbello del mondo in campioni d'Europa, lacrime di dolore in lacrime di gioia, buio in luce, sconfitta in… - ILOVEPACALCIO : Il rosanero si insinua nel trionfo azzurro a Wembley. Lo striscione di un tifoso: 'England S**a e forza #Palermo!'… -