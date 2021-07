Il sondaggio politico di lunedì 12 luglio 2021

Advertising

Daniele_Manca : Legge Zan, il sondaggio politico: maggioranza per il sì. Ma un italiano su due ne sa poco- ?@Corriere? ?… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Tecnè tra i 18 e i 21 anni #FratellidItalia 23% #Lega 22% #Pd 21% #M5s 9% #ForzaItalia 6% #Azione 6%… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Tecnè tra i 18 e i 21 anni #FratellidItalia 23% #Lega 22% #Pd 21% #M5s 9% #ForzaItalia 6% #Azione 6%… - paolojaladhi : Vi sembra normale il profilo di un Ministero che retwitta un sondaggio politico? - Massimo22185550 : RT @_kuball_: Sondaggio: chi è il politico più ridicolo in circolazione? E perché proprio #Calenda? -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Continua il duello tra Fratelli d'Italia e Lega come partito più votato. Tutte insieme le formazioni del centrodestra sono praticamente maggioranza assoluta. La bufera dello scontro fra Grillo e Conte ...Lo evidenzia uncondotto da Demos per Repubblica. I dati parlano chiaro. Il 64% degli ... Quando il ruolodei magistrati è segnato dal confronto - contrasto con Silvio Berlusconi. E ...Gli ultimi anni sono stati difficili per l'ex presidente brasiliano. Ma ora i sondaggi mostrano che Luiz Inácio da Silva è in buona posizione per battere Jair Bolsonaro alle presidenziali dell'anno pr ...La mancanza di fiducia in Italia pervade un po’ tutti i settori. Dalle speranze nel lavoro, ai rapporti personali, alla politica. Un recente sondaggio della Demos fatto per il quotidiano Repubblica, d ...