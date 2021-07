Il sogno che si avvera, impensabile tre anni fa. L'Italia di Mancini ce l'ha fatta (Di lunedì 12 luglio 2021) Abbiamo incominciato il lungo viaggio dell'Europeo col cuore leggero, con la consapevolezza di tifare una Nazionale guidata dall'idea di imporre noi il gioco agli altri. Il ct: emozioni incredibili Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 luglio 2021) Abbiamo incominciato il lungo viaggio dell'Europeo col cuore leggero, con la consapevolezza di tifare una Nazionale guidata dall'idea di imporre noi il gioco agli altri. Il ct: emozioni incredibili

Advertising

Benji_Mascolo : Che sogno. Che sogno. ?? - ItalyMFA : ???? CAMPIONE #EURO2020??! Passione, tecnica, coraggio: che squadra (e che sofferenza!). Grazie agli #Azzurri per ave… - virginiaraggi : Grazie per il sogno e le emozioni che ci hai regalato. In campo sei stato un leone. Roma è orgogliosa di te e al tu… - piermolinengo : Andare in pensione a 62 anni anche nel 2022. Quello che fino a qualche giorno fa poteva sembrare un sogno irrealizz… - Digione_79 : Sogno impossibile di mezza estate: Dopo che gli azzurri hanno espugnato Wembley le rosse espugnano Silverstone. #perdire -