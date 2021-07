(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo ben quattro stagioni Ilsi conferma uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo Discovery. In questi giorni Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è impegnatissimo con le5 dove vedremo raggiunto un altro grande traguardo dell’hairstylist più celebretv: l’apertura del nuovodi. Ormai abbiamo imparato che Federico è un vero vulcano di idee: in questa, allo storicodi ...

Advertising

bubinoblog : IL SALONE DELLE MERAVIGLIE: DELIRIO A NAPOLI PER LE RIPRESE DELLA NUOVA STAGIONE - ZoomMagazineIT : Il Salone delle Meraviglie, al vie le riprese della stagione 5 con l’apertura del nuovo salone di Napoli - beni_culturali : Domani, Vi aspettiamo: 6° Salone delle Micro e Piccole Imprese - salonerisparmio : #SdR21 - Comunicati i primi nomi delle plenarie @Assogestioni. Confermata la presenza dei Ministri @elenabonetti, R… - dicofilo : @trescogli E molti ballano nel salone delle feste! -

Ultime Notizie dalla rete : SALONE DELLE

Zoom Magazine

Questa mattina nelGuardie Svizzere di Palazzo Reale è stato presentato ufficialmente il masterplan per le Nitto 2021, che vedranno sfidarsi al Pala Alpitour gli otto migliori giocatori ...... con la sua cucina, lo studio con la biblioteca, le sale da musica, ilal piano nobile e le camere da letto. L'iniziativa è stata riservata a studenti e docentidue Università senesi, a ...Al Salone di Monaco di Baviera scopriremo dal vivo la show car che introduce il design della futura ammiraglia. Accento posto sull'abitabilità interna, cambiano i volumi: addio alla berlina per forme ...Desidero ringraziare i vertici dell’Associazione e del Salone che hanno creduto in noi fin dal primo anno di nascita di Finer ”. Dichiara Nicola Ronchetti Founder & ceo Finer , che sarà relatore in ...