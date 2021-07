Il ritorno dei Talebani in Afghanistan, spiegato (Di lunedì 12 luglio 2021) I Talebani avanzano in Afghanistan mentre le truppe statunitensi e Nato si ritirano. Ad oggi circa un terzo dei 421 distretti in cui si divide il paese è in mano ai Talebani e molte altre sono le aree contese con le forze governative del presidente della Repubblica islamica Ashraf Ghani, circa il 42% del territorio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 luglio 2021) Iavanzano inmentre le truppe statunitensi e Nato si ritirano. Ad oggi circa un terzo dei 421 distretti in cui si divide il paese è in mano aie molte altre sono le aree contese con le forze governative del presidente della Repubblica islamica Ashraf Ghani, circa il 42% del territorio InsideOver.

