Il PSG inizia a vendere: accordo per Bakker al Bayer Leverkusen. Oggi la firma (Di lunedì 12 luglio 2021) Il PSG ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione di Mitchel Bakker: il classe 2000 firmerà Oggi con i tedeschi Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione di Mitchel Bakker. Come riportato da L'Equipe, il terzino olandese classe 2000 – tra gli assistiti del noto procuratore Mino Raiola – sosterrà Oggi le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il club tedesco fino 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

