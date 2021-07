Il Principe William lascia lo stadio senza salutare Mattarella? L’indiscrezione dopo Italia-Inghilterra (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Principe William nella bufera. A quanto pare, al termine della finale Italia-Inghilterra che ha visto trionfare i nostri Azzurri, avrebbe abbandonato lo stadio senza nemmeno degnare di un saluto il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Principe William ha ignorato Mattarella? L’indiscrezione L’indiscrezione sta facendo da ore il giro del web e, secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilnella bufera. A quanto pare, al termine della finaleche ha visto trionfare i nostri Azzurri, avrebbe abbandonato lonemmeno degnare di un saluto il nostro Presidente della Repubblica Sergio. Ilha ignoratosta facendo da ore il giro del web e, secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CdGherardesca : Oddio che orrore a Wembley c’é il principe William con quell’arrampicatrice pariolina di sua moglie ?? Dobbiamo ASSOLUTAMENTE vincere. ???? - SkyTG24 : Europei 2020, la delusione del principe William, Kate e George a Wembley. FOTO - SussexDetectiv1 : RT @italianews_h24: ?? I nostri informatori ci confermano che ieri il Principe William ha lasciato lo stadio prima della premiazione e non s… - cmbabies : RT @awkmen: mio caro principe william c'è un motivo se mattarella a 79 anni ha ancora i capelli in testa e invece tu a 39 sei già pelato - HaruhiBlack : RT @AndreaTiberio7: L'atteggiamento regale lo si ha nelle vittorie, ma soprattutto nelle sconfitte. Non assistendo alla premiazione dei ri… -