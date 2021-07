Il Principe William ha lasciato Wembley prima della premiazione e non ha salutato Sergio Mattarella (Di martedì 13 luglio 2021) Il Principe William ha lasciato lo stadio di Wembley prima della premiazione della squadra italiana. A riportare questa notizia è stato l’Huffington Post che ha anche sottolineato come non abbia né salutato né si sia congratulato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Mattarella, infine. Più imperturbabile di un inglese, si è leggermente mosso dopo il gol italiano. Non conosciamo le regole del protocollo internazionale, ma nel 1982 il re spagnolo accolse ... Leggi su biccy (Di martedì 13 luglio 2021) Ilhalo stadio disquadra italiana. A riportare questa notizia è stato l’Huffington Post che ha anche sottolineato come non abbia néné si sia congratulato con il PresidenteRepubblica,. “, infine. Più imperturbabile di un inglese, si è leggermente mosso dopo il gol italiano. Non conosciamo le regole del protocollo internazionale, ma nel 1982 il re spagnolo accolse ...

CdGherardesca : Oddio che orrore a Wembley c’é il principe William con quell’arrampicatrice pariolina di sua moglie ?? Dobbiamo ASSOLUTAMENTE vincere. ???? - SkyTG24 : Europei 2020, la delusione del principe William, Kate e George a Wembley. FOTO - 1pumpkin7 : RT @f_ronchetti: Mattarella è stato ignorato deliberatamente dal principe William prima, dopo e durante il match e qui ci facciamo venire l… - lloviendoaun : RT @awkmen: gli inglesi hanno perso questi europei come il principe william perde i capelli - missingmyboyss : RT @micdoingthings: se non capisci un cazzo di calcio, tipo me, non commentare l'aspetto tecnico ma limitati a mettere like ai memini sul p… -