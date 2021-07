Il principe Carlo oltre il calcio: gli episodi degli Europei per parlare di razzismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Europei 2020: l’Italia vince e l’Inghilterra perde. Ma se a fine partita si verificano (come è successo) episodi di razzismo a perdere siamo tutti. Lo sa bene il principe Carlo, che sulla scia della sconfitta ha voluto condividere un messaggio ben più profondo, che va oltre la competizione calcistica, la finale e la vittoria. Il messaggio del principe Carlo dopo la sconfitta dell’Inghilterra agli Europei “Riconoscere la ricca diversità di culture che rendono questo Paese così speciale – e per molti versi unico – è al centro di ciò che ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 luglio 2021)2020: l’Italia vince e l’Inghilterra perde. Ma se a fine partita si verificano (come è successo)dia perdere siamo tutti. Lo sa bene il, che sulla scia della sconfitta ha voluto condividere un messaggio ben più profondo, che vala competizione calcistica, la finale e la vittoria. Il messaggio deldopo la sconfitta dell’Inghilterra agli“Riconoscere la ricca diversità di culture che rendono questo Paese così speciale – e per molti versi unico – è al centro di ciò che ...

