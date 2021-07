Il principale giornale conservatore del Brasile ha chiesto l’impeachment di Jair Bolsonaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’edizione di domenica 11 luglio, il quotidiano conservatore Estado de São Paulo ha chiesto l’impeachment del presidente del Brasile Jair Bolsonaro: «Jair Bolsonaro non è più in grado di rimanere alla presidenza», ha scritto in un editoriale non firmato, che Leggi su ilpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Nell’edizione di domenica 11 luglio, il quotidianoEstado de São Paulo hadel presidente del: «non è più in grado di rimanere alla presidenza», ha scritto in un editoriale non firmato, che

Advertising

ilpost : Il principale giornale conservatore del Brasile ha chiesto l’impeachment di Jair Bolsonaro - duca86 : “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza. Non potremmo sopportare che gli inglesi se la tirino su questo per… - CRISTIANOLUZIA1 : RT @pallonatefaccia: Nel frattempo, il principale giornale di Scozia, mette in prima pagina un tricolore italiano e il ct Roberto Mancini c… - When_im_64_ : RT @pallonatefaccia: Nel frattempo, il principale giornale di Scozia, mette in prima pagina un tricolore italiano e il ct Roberto Mancini c… - pallonatefaccia : Nel frattempo, il principale giornale di Scozia, mette in prima pagina un tricolore italiano e il ct Roberto Mancin… -