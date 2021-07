Il post (geniale) di Amazon Italia per celebrare la vittoria degli Azzurri (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche Amazon festeggia l’Italia campione d’Europa agli Euro2020. E lo fa con un post social geniale. Il colosso delle spedizioni online ha condiviso sui propri account ufficiali un’immagine ironica sulla Coppa dell’europeo. Richiamando il motto degli inglesi dei giorni scorsi “It’s coming home”, Amazon Italia pubblica un’avviso sulla mancata spedizione del trofeo in Inghilterra. “L’indirizzo di spedizione non è più disponibile, per maggiori informazioni rivolgersi a #CasaAzzurri #Euro2020 #Nazionale #Azzurri #Ita Nazionale ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) Anchefesteggia l’campione d’Europa agli Euro2020. E lo fa con unsocial. Il colosso delle spedizioni online ha condiviso sui propri account ufficiali un’immagine ironica sulla Coppa dell’europeo. Richiamando il mottoinglesi dei giorni scorsi “It’s coming home”,pubblica un’avviso sulla mancata spedizione del trofeo in Inghilterra. “L’indirizzo di spedizione non è più disponibile, per maggiori informazioni rivolgersi a #Casa#Euro2020 #Nazionale ##Ita Nazionale ...

