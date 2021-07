Il post di Amazon Italia per celebrare la vittoria degli azzurri è vero al 100%

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’ironia dine – bellamente copiata da una grafica di Royal Mail – arriva anche quella di. Creativi e social media manager si sono dati da fare per produrre una grafica che non avrebbe potuto essere più azzeccata di così, visto l’atteggiamentoinglesi negli scorsi giorni. It’s coming home era il motto, divenuto anche hashtag, per fare riferimento a una coppa – e, più in generale, allo sport del calcio – che sarebbe dovuta tornare a casa ma che non arriverà a destinazione. Da qui può nascere un’infinta serie di slogan ironici sulla mancata spedizione e quello di ...