Il Papa si affaccia dal Gemelli di Roma per la preghiera dell’Angelus

(Di lunedì 12 luglio 2021) Durante la messa domenicale tenutasi al policlinicodi, ilha fatto una lunga riflessione sull’importanza di un’assistenza sanitaria gratuita e sul grande lavoro compiuto ogni giorno dallo staff sanitario Dopo un periodo di ricovero al policlinicodiFrancesco ritorna a farsi vedere dai suoi fedeli.to al balconcino adiacente alla sua stanza d’ospedale, l’Altissimo ha salutato commosso la ingente folla di fedeli che si era radunata sotto l’ospedale, per poi dare inizio alla funzione domenicale che comprendere, tra gli ...

Advertising

ilgiornale : Si affaccia con i bambini malati. E invoca un sistema sanitario universale - paologriseri : RT @agasso_domenico: Una settimana dopo l’operazione, l’Angelus al #Gemelli circondato dal dolore dei piccoli. Il #Papa si affaccia al balc… - agasso_domenico : Una settimana dopo l’operazione, l’Angelus al #Gemelli circondato dal dolore dei piccoli. Il #Papa si affaccia al b… - 1970Germano : RT @vatican_it: Il Papa si affaccia dal 10° piano del Gemelli per l’Angelus: “Grazie a tutti, ho sentito vicinanza e sostegno” https://t.co… - paolafreschini : RT @vatican_it: Il Papa si affaccia dal 10° piano del Gemelli per l’Angelus: “Grazie a tutti, ho sentito vicinanza e sostegno” https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa affaccia

Ilsiper l'Angelus dal ospedale Gemelli - Vatican Media . Un Angelus particolare quello di domenica. Affacciato al balcone al 10.mo piano del Policlinico Gemelli,Francesco esprime la ...Dal Policlinico Gemelli, ilnon si nasconde nulla, nemmeno i temi più scivolosi per l'immagine ... Bergoglio sial balconcino del decimo piano per l'Angelus: è ancora affaticato dopo l'..."Un sistema sanitario che assicuri un buon servizio accessibile a tutti" è un bene prezioso che non va perso, bisogna impegnarsi a mantenerlo ...Il nuovo MSN è la tua raccolta personalizzata di notizie, informazioni su sport, intrattenimento, denaro, meteo, viaggi, salute e lifestyle integrati con Outlook, Facebook, Twitter, Skype e altri serv ...