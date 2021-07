Il lato umano degli Europei, ci meritiamo tutte un figlio come Chiesa (Di lunedì 12 luglio 2021) Adesso è facile dire “io lo sapevo”, “me lo sentivo”, “l’avevo previsto in tempi non sospetti”, ma è proprio così. Quando sono iniziati gli Europei di calcio io l’avevo detto a mio marito, questo è il nostro anno, dopo aver mancato la qualificazione ai mondiali, ma soprattutto dopo questo anno e mezzo infame, che ci ha visti colpiti nell’anima da una pandemia mondiale, tanta e troppa era la voglia di riscatto. Perché noi Italiani siamo così: quando c’è da soffrire, quando c’è da fare squadra e combattere contro un nemico comune, non ce n’è per nessuno, siamo i più forti. E così partita dopo partita, azione dopo azione, rigore dopo rigore, ci siamo andati a riprendere ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 luglio 2021) Adesso è facile dire “io lo sapevo”, “me lo sentivo”, “l’avevo previsto in tempi non sospetti”, ma è proprio così. Quando sono iniziati glidi calcio io l’avevo detto a mio marito, questo è il nostro anno, dopo aver mancato la qualificazione ai mondiali, ma soprattutto dopo questo anno e mezzo infame, che ci ha visti colpiti nell’anima da una pandemia mondiale, tanta e troppa era la voglia di riscatto. Perché noi Italiani siamo così: quando c’è da soffrire, quando c’è da fare squadra e combattere contro un nemico comune, non ce n’è per nessuno, siamo i più forti. E così partita dopo partita, azione dopo azione, rigore dopo rigore, ci siamo andati a riprendere ...

