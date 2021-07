Il gesto di Federico Chiesa al termine della partita non è sfuggito alle telecamere Ecco cos’ha fatto

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 12 luglio 2021)è stato sicuramente uno degli artefici del trionfo azzurro nell’Europeo. Arrivato in uno stato di forma non esaltante, tanto che Roberto Mancini gli ha preferito Domenico Berardi nelle prime due partite, è entrato nella fase decisiva del torneo. Il gol contro l’Austria e quello, pesantissimo, contro il Belgio che ha portato l’Italia in semifinale. Ma non è stato solo suo il trionfo: nella notte il commissario tecnico prova a fare il puntosituazione dopo questa serata straordinaria. Il gol dell’Inghilterra, la sofferenza, la reazione e poi il meritato pareggio. L’Italia ha tenuto in mano il gioco per gran ...