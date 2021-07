Il futuro di San Siro sbarca in audizione al Parlamento Europeo (Di lunedì 12 luglio 2021) Il tema del nuovo San Siro finisce a Bruxelles. Come riporta Milano Tomorrow, il futuro dello stadio Meazza approda al Parlamento Europeo, grazie alla petizione promossa dal Comitato Coordinamento San Siro e già accolta dalla Commissione Europea a febbraio con votazione unanime. Il documento sostiene la ristrutturazione dell’attuale impianto stadio impedendo così quello che viene L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Il tema del nuovo Sanfinisce a Bruxelles. Come riporta Milano Tomorrow, ildello stadio Meazza approda al, grazie alla petizione promossa dal Comitato Coordinamento Sane già accolta dalla Commissione Europea a febbraio con votazione unanime. Il documento sostiene la ristrutturazione dell’attuale impianto stadio impedendo così quello che viene L'articolo

Advertising

cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: Il futuro di San Siro sbarca in audizione al Parlamento Europeo - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il futuro di San Siro sbarca in audizione al Parlamento Europeo: Il tema del nuovo San Siro finisce… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Il futuro di San Siro sbarca in audizione al Parlamento Europeo - CalcioFinanza : Il futuro di San Siro sbarca in audizione al Parlamento Europeo - cultve : C'è chi trova questi occhioni irresistibili e chi mente!?? Questa sera #12luglio vi aspettiamo al parco San Giuliano… -