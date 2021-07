Il Collegio 6, ecco le prime immagini della nuova edizione (Di martedì 13 luglio 2021) La sesta edizione de Il Collegio in autunno diventerà realtà e ieri, 12 luglio, sono iniziate le riprese che si concluderanno il prossimo 20 agosto con la festa di diploma del 1977. Al contrario de Il Collegio degli scorsi anni, quest’anno la produzione ha optato per girare le riprese nuovamente al Convitto Regina Margherita di Anagni, che è facilmente raggiungibile dai più curiosi. Per questo motivo esistono online già un paio di video dei collegiali. Come svelato da un video su YouTube, alle ore 8:00 di ieri mattina sono arrivati al Convitto i cameraman e lo staff, alle 8:30 i bagagli dei nuovi collegiali ed alle 9:30 i ... Leggi su biccy (Di martedì 13 luglio 2021) La sestade Ilin autunno diventerà realtà e ieri, 12 luglio, sono iniziate le riprese che si concluderanno il prossimo 20 agosto con la festa di diploma del 1977. Al contrario de Ildegli scorsi anni, quest’anno la produzione ha optato per girare le ripresemente al Convitto Regina Margherita di Anagni, che è facilmente raggiungibile dai più curiosi. Per questo motivo esistono online già un paio di video dei collegiali. Come svelato da un video su YouTube, alle ore 8:00 di ieri mattina sono arrivati al Convitto i cameraman e lo staff, alle 8:30 i bagagli dei nuovi collegiali ed alle 9:30 i ...

