Il Chelsea va di corsa: pronta mega offerta per acquistare Haaland già quest’estate (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante il successo nell’ultima Champions League, il magnate russo Roman Abramovich vuole puntellare ulteriormente la rosa del Chelsea, per far sì che la squadra londinese sia ulteriormente competitiva anche nella prossima stagione. A seguito di un colloquio svolto con Thomas Tuchel, è emerso che l’unica reale richiesta del tecnico risponde al nome di Erling Braut Håland. Giroud e Abraham sono sul piede di partenza, mentre Werner non ha del tutto convinto dal punto di vista realizzativo. Per questo motivo l’ex guida del Paris Saint-Germain vuole fortemente il giovane attaccante norvegese, probabilmente il migliore della sua generazione quanto a fiuto del gol. Secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante il successo nell’ultima Champions League, il magnate russo Roman Abramovich vuole puntellare ulteriormente la rosa del, per far sì che la squadra londinese sia ulteriormente competitiva anche nella prossima stagione. A seguito di un colloquio svolto con Thomas Tuchel, è emerso che l’unica reale richiesta del tecnico risponde al nome di Erling Braut Håland. Giroud e Abraham sono sul piede di partenza, mentre Werner non ha del tutto convinto dal punto di vista realizzativo. Per questo motivo l’ex guida del Paris Saint-Germain vuole fortemente il giovane attaccante norvegese, probabilmente il migliore della sua generazione quanto a fiuto del gol. Secondo ...

Advertising

EspositoFabry : @MaxNerozzi Assolutamente in corsa ma non lo vincerà lui. Giocatore chiave ma non decisivo (per caratteristiche), s… - Daniele20052013 : West Ham, superato l'Aston Villa nella corsa ad un attaccante - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Rennes, la corsa a #Camavinga si fa sempre più allettante ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ???? #Rennes, la corsa a #Camavinga si fa sempre più allettante ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Chelsea favorito nella corsa per Camavinga: È uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama europeo.… -