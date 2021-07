Il Cav agli Azzurri: "Grazie per le notti magiche" (Di lunedì 12 luglio 2021) Con due post pubblicati sui social, Silvio Berlusconi ha condiviso l'emozione di una serata importante per lo sport italiano. Con lui Adriano Galliani Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Con due post pubblicati sui social, Silvio Berlusconi ha condiviso l'emozione di una serata importante per lo sport italiano. Con lui Adriano Galliani

Ultime Notizie dalla rete : Cav agli Il Cav agli Azzurri : "Grazie per le notti magiche " Complimenti sinceri quelli di Silvio Berlusconi agli Azzurri, meritevoli di essere celebrati per l'ottimo lavoro fatto insieme a Roberto Mancini negli ultimi due anni. Nel 2000, quando l'Italia perse ...

