Il capitano Chiellini | ci siamo sentiti fratelli d’Italia | pronti a tutto per un Paese che amiamo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 luglio 2021) IlGiorgio, nel giorno del trionfo, ha ringraziato il presidente Mattarella con queste parole: “Questo è il successo di un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d’animo, sostenendosi a vicenda e anteponendo all’interesse del singolo il bene del collettivo. Come Lei sa – ha aggiuntorivolgendosi a Mattarella – solo attraverso il gioco di squadra è possibile ottenere un risultato così prestigioso. Se oggi ci troviamo qui, non è solo per aver segnato un rigore in più dei nostri avversari ma perché quel rigore lo abbiamo trasformato condividendo uno dei sentimenti più belli della vita, ...