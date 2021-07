Ibrahimovic presenta il film sulla sua carriera | “Parleremo di Zlatan” VIDEO

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha condiviso sui social il trailer di unstrutturatosua, prodotto dalla casa cinematografica Lucky Red, fautrice di molteplici pellicole di successo. L’attuale attaccante del Milan, con un passato alla Juventus e all’Inter, nonché all’Ajax, al Barcellona, al Paris Saint-Germain e al Manchester United, ha deciso di voler rapre il suo percorso tra i professionisti, travagliato e trionfante. “Siamo qui per parlare di questo signore,”; lazione è suggestiva e invitante, ...

Advertising

sportface2016 : #Ibrahimovic presente il film sulla sua carriera: 'Parleremo di Zlatan' (VIDEO) - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Milan, #Pioli presenta la nuova stagione ?? “#Ibrahimovic l’ho trovato bene. #Kjaer non sarà il capitano” ?? Le su… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, #Pioli presenta la nuova stagione ?? “#Ibrahimovic l’ho trovato bene. #Kjaer non sarà il capitano” ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic presenta

Sportface.it

Sportweek in edicola domani sabato 10 luglio lacon un'esclusiva col il volto più noto ...dalla soggezione che incutono i 'guru' Mourinho e Cristiano Ronaldo all'imprevedibilità di,...Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa,la nuova ... Poi su, Calabria e Bennacer: ''Zlatan oggi l'ho trovato bene, ci vorranno un paio di ...Zlatan Ibrahimovic ha condiviso sui social il trailer di un film strutturato sulla sua carriera, prodotto dalla casa cinematografica Lucky Red, fautrice di molteplici pellicole di successo. L'attuale ...Ibra si è presentato al raduno a Milanello insieme al resto della squadra. Manca ancora qualche settimana però per averlo al 100% L’obiettivo del Milan è quello di avere Ibrahimovic abile e arruolato ...