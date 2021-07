Ibrahimovic e i complimenti all’Italia: «Non male giocare in Serie A» (Di lunedì 12 luglio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è complimentato con l’Italia per la vittoria di Euro 2020: le sue parole Anche Zlatan Ibrahimovic si è aggiunto alla coda di complimenti rivolti all’Italia per la splendida vittoria dell’Europeo. Una cavalcata appassionante che ha smosso gli animi di tutti i tifosi, non solo quelli azzurri. Intervenuto con una stories su Instagram, lo svedese del Milan ha così scritto: «Non male giocare in Serie A. La mia seconda casa. complimenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Zlatan, attaccante del Milan, si è complimentato con l’Italia per la vittoria di Euro 2020: le sue parole Anche Zlatansi è aggiunto alla coda dirivoltiper la splendida vittoria dell’Europeo. Una cavalcata appassionante che ha smosso gli animi di tutti i tifosi, non solo quelli azzurri. Intervenuto con una stories su Instagram, lo svedese del Milan ha così scritto: «NoninA. La mia seconda casa.». L'articolo proviene da Calcio News 24.

