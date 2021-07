I vergognosi insulti razzisti ai tre giocatori inglesi che hanno sbagliato il rigore

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Euro2020 è stato legato dalla prima gara alla battaglia indissolubile al razzismo, la bestia culturale che si insinua nella società e purtroppo non rispetta nessun confine. Ieri la finale si è aperta con i ventiduetitolari piegati su un ginocchio. Gli applausi di Wembley al gesto iconico che ricorda il Black lives matter. Un bellissimo momento di sport, un bellissimo momento di civiltà sul terreno di gioco e in diretta mondiale. Poi la gara. Già al momento degli inni nazionali i tifosi britannici avevano fischiato il Canto degli Italiani, il nostro Fratelli d’Italia. La partita poi è andata come è andata, il tabellino è già storia. Shaw al secondo minuto, ...