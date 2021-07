I profumi che Lady Diana amava acquistare (Di lunedì 12 luglio 2021) Ad ogni donna il suo profumo. Anche Lady Diana non poteva fare a meno delle sue fragranze preferite, di cui tuttavia si parla molto poco. La principessa di Galles, sposata con il principe Carlo e madre di William e Harry, ha dato prova del suo incredibile buon gusto e di essere una perfetta icona di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Ad ogni donna il suo profumo. Anchenon poteva fare a meno delle sue fragranze preferite, di cui tuttavia si parla molto poco. La principessa di Galles, sposata con il principe Carlo e madre di William e Harry, ha dato prova del suo incredibile buon gusto e di essere una perfetta icona di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

EmJa1115 : RT @Giovann63254772: Ma quanto sono felice per l’uscita di #soleparfum ? Io che amo i profumi so già che impazzirò per la fragranza di sole… - Giovann63254772 : Ma quanto sono felice per l’uscita di #soleparfum ? Io che amo i profumi so già che impazzirò per la fragranza di sole! #prelemi - stoinparano1a : @esauritasince99 Si però ci sono cose che non puoi sapere come l’intensità o la durata. Io sono una malata di profu… - diletss : @BasileAntonino @cloramfenicolo1 Si sto arrivando alla conclusione che sia così… magari ha trovato qualcuno che pro… - Graziel28460337 : RT @Frances00302795: #prelemi e quando tra i prossimi profumi uscirà quello che si chiama Aurora! ???????????????????? #soleparfum -