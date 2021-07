I primi risultati delle elezioni in Moldavia dicono che il partito europeista della presidente Maia Sandu è in vantaggio (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo i primi risultati delle elezioni in Moldavia che si sono tenute domenica 11 luglio il partito europeista della presidente Maia Sandu, Azione e Solidarietà (PAS), ha ottenuto la maggioranza al parlamento, oggi controllato dai socialisti filorussi. Le elezioni anticipate Leggi su ilpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo iinche si sono tenute domenica 11 luglio il, Azione e Solidarietà (PAS), ha ottenuto la maggioranza al parlamento, oggi controllato dai socialisti filorussi. Leanticipate

Advertising

ilpost : I primi risultati delle elezioni in Moldavia dicono che il partito europeista della presidente Maia Sandu è in vant… - leti_palmisano : RT @MacchineVolanti: L’agricoltura del futuro potrebbe vedere l’applicazione dell’illuminazione OLED: i primi test del progetto ISAAC a Por… - giocarmon : ? Se moltiplichiamo il numero nove per i primi dieci numeri, otteniamo dei risultati che, nella colonna dei decim… - val_lui : RT @2002MMAD0691: Beh almeno nel calcio siamo davvero i primi in #Europa... Nei confronti di alcuni Paesi dato che è lo sport più seguito i… - 2002MMAD0691 : Beh almeno nel calcio siamo davvero i primi in #Europa... Nei confronti di alcuni Paesi dato che è lo sport più seg… -