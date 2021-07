I Molti Santi del New Jersey, il film prequel de I Soprano in uscita al cinema anche in Italia (trailer) (Di lunedì 12 luglio 2021) Ora è ufficiale, I Molti Santi del New Jersey è il titolo Italiano del film prequel della serie culto di HBO I Soprano. Il lungometraggio della New Line cinema sarà prossimamente al cinema, anche in Italia, distribuito da Warner Bros. Pictures. I Molti Santi del New Jersey – titolo che ammicca al cognome MoltiSanti ben noto ai fan de I Sorpano – è ambientato negli anni ’60, durante le tumultuose rivolte di Newark, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Ora è ufficiale, Idel Newè il titolono deldella serie culto di HBO I. Il lungometraggio della New Linesarà prossimamente alin, distribuito da Warner Bros. Pictures. Idel New– titolo che ammicca al cognomeben noto ai fan de I Sorpano – è ambientato negli anni ’60, durante le tumultuose rivolte di Newark, ...

cinefilosit : I Molti Santi del New Jersey, trailer italiano del film prequel de I Soprano #ILoveCinefilos - BScardilli : 'I Molti Santi del New Jersey' prossimamente al cinema - CherryPress2 : 'I Molti Santi del New Jersey' prossimamente al cinema - Agenparl : I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY | Trailer e Poster ufficiali - Prossimamente AL CINEMA il Prequel della pluripremiata… - Voto10 : I Molti Santi del New Jersey: rilasciato il primo trailer italiano -