I meme per la vittoria dell'Italia agli Europei (Di lunedì 12 luglio 2021) Non poteva non essere festeggiata anche sui social la vittoria dell'Italia agli Europei di Calcio: la gioia di aver vinto 4 a 3 contro l'Inghilterra, di riprendere in mano la coppa dopo più di 50 anni (non vincevamo dal '68), di condividere un traguardo così importante dopo un anno e mezzo di pandemia, è rimbalzata sulle chat e le bacheche un secondo dopo il goal che ha fatto la storia, con post e meme memorabili (di cui trovate una selezione nella gallery sopra).

_Robetta_ : RT @ToniaPeluso: Abbiamo meritato di vincere già solo per Mancini e Bonucci che guardano i meme in conferenza stampa e ridono #ItsComingRo… - pucciohandsup : RT @ToniaPeluso: Abbiamo meritato di vincere già solo per Mancini e Bonucci che guardano i meme in conferenza stampa e ridono #ItsComingRo… - SchulzCassyd : RT @always588: Ma Mancini e Bonucci che se la ridono in conferenza stampa per i meme. L’ITALIA È IL PAESE CHE AMO I LORO MEME E I NOSTRI SA… - alessiafanizza : RT @Lii_dia_: 'Ne dovete mangiare ancora, ancora pastasciutta dovete mangiare' is the new 'sai quanti cereali sottomarca devi mangiare anco… - NEWHYUCKS : Non gli inglesi che pensano che sia una BTS anti per sto tweet per favore Ok che non sanno giocare a calcio, ma sa… -