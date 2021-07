I Ferragnez non capiscono i rigori ma vogliono insegnarci il ddl Zan (Video) (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug — Finale degli europei sofferta anche in casa Ferragnez. Sofferta, e solcata da alcuni momenti di imbarazzo negli attimi finali della partita che ha visto l’Italia di Mancini trionfare sugli inglesi: sì perché Fedez e la Ferragni, che nella vita di tutti i giorni vogliono dettare l’agenda politica al Paese e polemizzare con giuristi, tecnici, esperti e politici, non riescono nemmeno a capire se abbiamo vinto ai rigori. I Ferragnez non capiscono i rigori Nell’incedere del loro personale Truman Show, con una quotidianità esibita a getto continuo in Video e che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug — Finale degli europei sofferta anche in casa. Sofferta, e solcata da alcuni momenti di imbarazzo negli attimi finali della partita che ha visto l’Italia di Mancini trionfare sugli inglesi: sì perché Fedez e la Ferragni, che nella vita di tutti i giornidettare l’agenda politica al Paese e polemizzare con giuristi, tecnici, esperti e politici, non riescono nemmeno a capire se abbiamo vinto ai. InonNell’incedere del loro personale Truman Show, con una quotidianità esibita a getto continuo ine che ...

