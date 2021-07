Honduras, italiano linciato a morte dalla folla. Era accusato di omicidio (Di lunedì 12 luglio 2021) Un gruppo di circa 600 persone ha fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, Giorgio Scanu, massacrandolo con bastoni, machete e pietre Un cittadino italiano è stato linciato ieri da un gruppo di abitanti di un villaggio nel sud dell’Honduras dopo essere stato accusato di aver ucciso uno dei suoi vicini, ha detto la polizia. «Una folla inferocita di circa 600 persone armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di prendere la vita di un cittadino straniero», si legge in una nota. L’attacco, in cui la folla ha dato fuoco ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Un gruppo di circa 600 persone ha fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, Giorgio Scanu, massacrandolo con bastoni, machete e pietre Un cittadinoè statoieri da un gruppo di abitanti di un villaggio nel sud dell’dopo essere statodi aver ucciso uno dei suoi vicini, ha detto la polizia. «Unainferocita di circa 600 persone armate ha fatto irruzione in una proprietà privata con l’apparente intenzione di prendere la vita di un cittadino straniero», si legge in una nota. L’attacco, in cui laha dato fuoco ...

