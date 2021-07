Harry Styles e Olivia Wilde | fuga romantica in Italia

(Di lunedì 12 luglio 2021)avvistati in atteggiamenti romantici in diverse località della Toscana.in vacanza in ToscanaIl musicista britannico e l’attrice americana – rivela Page Six – hanno soggiornato presso l’hotel a cinque stelle Il Pellicano a Porto Ercole, sulla costa dell’Argentario.ha atteso che lalo raggiungesse dal Regno Unito, dopo un periodo trascorso insieme ai figli avuti dall’ex marito, Jason Sudekis. L’hotel super esclusivo – dove il costo di ...

Advertising

team_world : OLTRE 4 MILIONI DI VOTI hanno decretato che le canzoni di Louis Tomlinson 'Kill My Mind' e Harry Styles 'Adore you'… - stanzaselvaggia : Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. #TemptationIsland - louisgoldensun : goals nella vita proprio “se la prende dal mio armadio” imagine harry styles che ti prende una cosa - aboutfeds : RT @simpxcurlrry: sa anche @Fedez la potenza di Harry Styles quale è - xlouissunx : ma altro che religione su harry styles, io fondo una religione su alessandro michele -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Styles

GiglioNews

Leggi Ancheal Sud: girerà il suo nuovo videoclip a bordo di una vespaBasso profilo anche per Penelope Cruz e Javier Bardem , in Sardegna, e pere Olivia Wilde , fotografati nell'isola del Giglio, Toscana. Il vero termometro del ritorno in Italia però, lo ...BERLINO (Dpa) - "Uomini simpatici e intelligenti" stavano truffando qualcosa del genere, ha risposto lo stilista Gianni Versace quando è stato chiesto dai ...Da Olivia Wilde e Harry Styles in Costiera Amalfitana, a Kim Kardashian a Roma. Un po’ perché un invito da parte di George Clooney non si rifiuta mai. Per esempio, il suo grande amico Matt Damon, di ...