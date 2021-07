Haiti, la polizia ha arrestato chi ha organizzato l’omicidio del presidente (Di lunedì 12 luglio 2021) . Ma non è ancora terminata la caccia ai mandanti Screenshot polizia HaitiLa settimana scorsa un commando omicida ha posto fine alla vita del presidente Jovenel Moïse e ferito gravemente sua moglie Martine, ancora ricoverata in un ospedale di Miami. Ora la polizia dello stato caraibico ha annunciato di aver posto in arrresto quella che è considerata “la mente” del gravissimo agguato. Si tratta di Christian Emmanuel Sanon, un medico di 63 anni originario di Haiti. Ti potrebbe interessare>>> Haiti: arrestati i presunti assassini del presidente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021) . Ma non è ancora terminata la caccia ai mandanti ScreenshotLa settimana scorsa un commando omicida ha posto fine alla vita delJovenel Moïse e ferito gravemente sua moglie Martine, ancora ricoverata in un ospedale di Miami. Ora ladello stato caraibico ha annunciato di aver posto in arrresto quella che è considerata “la mente” del gravissimo agguato. Si tratta di Christian Emmanuel Sanon, un medico di 63 anni originario di. Ti potrebbe interessare>>>: arrestati i presunti assassini del...

LaStampa : Haiti, la polizia annuncia l’arresto della “mente” dell’attentato a Moise: “Aveva fini politici” - repubblica : Haiti, la polizia: arrestata 'la mente' dell'assassinio del presidente - Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - kudablog : Il nome di Christian Emmanuel Sanon è stato menzionato da molte delle persone detenute nel caso, ha detto il capo d… - wireditalia : L'uomo è un haitiano residente in Florida e avrebbe assunto alcuni degli assalitori come sue guardie del corpo, sec… -