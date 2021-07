Haiti, arrestata la presunta “mente” dell’assassinio del presidente Moise: 63 anni, viveva in Florida (Di lunedì 12 luglio 2021) Il suo nome è Christian Emmanuel Sanon. Ha 63 anni, è un cittadino Haitiano e viveva negli Stati Uniti, in Florida. Di recente era tornato a Port au Prince con l’obiettivo di diventare presidente ed era accompagnato da diversi cittadini colombiani. È finito in manette ad Haiti, accusato di essere la mente dietro l’omicidio del presidente Jovenel Moïse, assassinato nella sua residenza da mercenari colombiani e americani. La polizia ha annunciato che l’uomo “aveva obiettivi politici” nel reclutare il commando che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il suo nome è Christian Emmanuel Sanon. Ha 63, è un cittadinoano enegli Stati Uniti, in. Di recente era tornato a Port au Prince con l’obiettivo di diventareed era accompagnato da diversi cittadini colombiani. È finito in manette ad, accusato di essere ladietro l’omicidio delJovenel Moïse, assassinato nella sua residenza da mercenari colombiani e americani. La polizia ha annunciato che l’uomo “aveva obiettivi politici” nel reclutare il commando che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha ...

