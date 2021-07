Ha vinto Di Maio | Conte vuole le urne il prossimo anno Lavorerà contro Draghi | Pd in difficoltà Intanto Salvini

(Di lunedì 12 luglio 2021) "HaDi". Non ha dubbi Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento 5 Stelle intervistato da Affaritaliani.it all'indomani della pace tra Giuseppee Beppe Grillo. "Il ministro degli Esteri è la persona che ha cercato in ogni modo di mettere a posto i cocci che si stavano disgregando. E' vero che c'è stata la commissione dei sette saggi, di cui faceva parte, ma Diè quello... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

