Grifal avvia la produzione in Romania

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) –, PMI attiva dal 1969 nel mercato del packaging industrialeladi imballaggi in cArtù in. Con la società interamente partecipataEurope il Gruppo“intende far fronte alla crescente richiesta da parte dei propri clienti di sostituire le plastiche espanse negli imballaggi con cArtù, il nuovo cartone ondulato flessibile, ammortizzante e ultra-protettivo”. Il nuovo stabilimento di Timisoara occupa una superficie totale di 4.200 mq, di cui di 2.400 area produttiva e 1.200 magazzino. “L’avvio dellain ...

Ultime Notizie dalla rete

