Gli scozzesi omaggiano l'Italia dopo la vittoria contro l'Inghilterra: 'It's coming Rome' (Di lunedì 12 luglio 2021) Se c'è qualcosa che ieri ha accomunato l'Europa intera è stato il tifo per gli azzuri. Eccezione alcuna. Gli scozzesi: "It's coming Rome". Il quotidiano indipendentista scozzese 'The National' festeggia così la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra nella finale degli Europei di calcio. 'Sostenitore di una Scozia ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Se c'è qualcosa che ieri ha accomunato l'Europa intera è stato il tifo per gli azzuri. Eccezione alcuna. Gli: "It's". Il quotidiano indipendentista scozzese 'The National' festeggia così ladell'sull'nella finale degli Europei di calcio. 'Sostenitore di una Scozia ...

Advertising

CdGherardesca : Avete presente il crack economico dell’Argentina? Vorrei la stessa cosa per l’Inghilterra (gli scozzesi poverini so… - DantiNicola : Non riesco a non dirlo: l'Europa tifa #Ita. E gli amici scozzesi ce lo stanno facendo capire in tutti i modi. È qua… - Corriere : Italia-Inghilterra: scozzesi, gallesi e irlandesi del Nord faranno il tifo per gli azzurri (contro gli inglesi) - martellsfc : RT @fvnzioniamo: la scozia in festa come se avessero vinto loro mi sto pisciando sotto ma pure la gente nel traffico che sventola le bandie… - Renzoseccia : RT @globalistIT: -