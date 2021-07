Gli insulti razzisti sotto gli account social di Marcus Rashford sono la sostanza del calcio tossico (Di lunedì 12 luglio 2021) Quel maledetto vizio che proprio i tifosi non si vogliono levare: lo sfottò razzista. Se dopo la semifinale contro vinta contro la Spagna era toccato agli insulti misogini e sessisti a Alice Campello – moglie italiana di Alvaro Morata – stavolta la vittima è un giocatore della nazionale inglese, Marcus Rashford. L’Italia ha vinto, la gioia è massima, il paese è in festa come è giusto che sia ma è bene ricordare come, ancora troppo (troppo) spesso, il mondo dei tifosi non sappia tracciare un limite e gli insulti Marcus Rashford ne sono la prova. Ecco che allora non basta ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Quel maledetto vizio che proprio i tifosi non si vogliono levare: lo sfottò razzista. Se dopo la semifinale contro vinta contro la Spagna era toccato aglimisogini e sessisti a Alice Campello – moglie italiana di Alvaro Morata – stavolta la vittima è un giocatore della nazionale inglese,. L’Italia ha vinto, la gioia è massima, il paese è in festa come è giusto che sia ma è bene ricordare come, ancora troppo (troppo) spesso, il mondo dei tifosi non sappia tracciare un limite e glinela prova. Ecco che allora non basta ...

Advertising

matteorenzi : Qui è quando firmai la legge sulle #unionicivili. So come funziona il Parlamento, ho portato a casa riforme, ho all… - BeppeFio : @AugustoMinzolin Aggiungerei anche che Grillo gli ha dato dell’incapace davanti a tutti ….. nonostante tutto ha acc… - soniap1975 : RT @La_manina__: Renziani indignati per quelli che twittano #RenziFaiSchifo. La politica non si fa con gli insulti, come insegna il loro am… - BaiuncoM : RT @Annamar56834309: Gli insulti, le critiche, e i complimenti su Twitter o altri social, valgono quanto i soldi del monopoli. - bisyao32 : RT @gebr_i: comunque quelli hanno messo a battere il rigore decisivo un 19enne con una pressione addosso enorme che ora si sta prendendo gl… -