(Di lunedì 12 luglio 2021) Firenze, 122021 " E' fissato per giovedì 15ilsu Gkn al, il ministero dello Sviluppo Economico. "Il vertice di Melrose ", lo ha definito il presidente della ...

Advertising

zazoomblog : Gkn la vertenza diventa nazionale: tavolo al Mise il 15 luglio - #vertenza #diventa #nazionale: #tavolo - qn_lanazione : #Firenze. #Gkn, la #vertenza diventa #nazionale: tavolo al #Mise il 15 luglio - CRToscana : Vertenza #GKN. Presidente del Consiglio regionale @mazzeo77: inaccettabile licenziamento 422 lavoratori; intervenga… - aldolicata : Firenze. Vertenza GKN: Mazzeo, inaccettabile licenziamento 422 lavoratori; intervenga il Governo - infoitinterno : Vertenza Gkn, i lavoratori licenziati presidiano l'azienda: 'Insorgiamo' [ -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn vertenza

La Nazione

La decisione della chiusura, secondo quanto riferito dall'ad dia Giani, sarebbe stata presa, infatti, dal cda di Melrose Intanto, per i lavoratori è il quarto giorno dalla doccia gelata. ......firmerà nelle prossime ore un'ordinanza che vieterà di fatto ai camion di avvicinarsi allaper ... Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha convocato una conferenza stampa sulla...Convocate le parti, anche Gkn e il fondo proprietario. “Sarà il vertice di Melrose. Chiederemo ritiro dei licenziamenti. La Toscana non tollera sistemi pirateschi” ...Cosa produce la Gkn. "Adesso sarà difficile riciclarsi", dice uno di loro forse convinto che la vertenza sia già finita, che l'azienda non tornerà sui suoi passi. (LA NAZIONE) ...