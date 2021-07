Giustizia: Salvini, 'chi firma il referendum aiuta Draghi e il governo a fare le riforme' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) - Le firme sul referendum della Giustizia "aiutano Draghi, il governo e il Parlamento a correre sulle riforme. Una riforma della Giustizia manca da 30 anni, chiunque va a firmare dà un aiuto al governo e al Parlamento perche è 30 anni che la politica promette riforme e non le fa". Lo ha detto Matteo Salvini al Tg5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) - Le firme suldellano, ile il Parlamento a correre sulle. Una riforma dellamanca da 30 anni, chiunque va are dà un aiuto ale al Parlamento perche è 30 anni che la politica promettee non le fa". Lo ha detto Matteoal Tg5.

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA Per Conte, il testo approvato in Consiglio dei ministri è 'inaccettabile'. Ora conta di far… - ilfoglio_it : 'Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che si crede onnipot… - AlbertoBagnai : ++ OGGI MATTEO SALVINI IN ABRUZZO ++ ?? ORE 10.30 ???? PESCARA - Gazebo raccolta firme referendum Giustizia - Piazza… - TV7Benevento : Giustizia: Salvini, 'chi firma il referendum aiuta Draghi e il governo a fare le riforme'... - Frances47226166 : RT @utini19: Dice Salvini che il paese aspetta da 30 anni riforme sulla giustizia che i governi non hanno voluto fare... quindi non le hann… -