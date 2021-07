Giorgia Palmas si gode i paesaggi della sua Sardegna | “Amo il mare al mattino”

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'ex Velina sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in terra sarda: immagini mozzafiato per lady Magnini

Chissà mai che in questo campo possa fare meglio di mamma Giada Ogliari , che nel 2001 giunse seconda dietro una certa, ex velina di Striscia la Notizia , al concorso 'Un'Italiana per ...Leggi anche ›e Filippo Magnini si sono sposati in segreto a Milano. "Non vedevamo l'ora!" La recente delusione a Wimbledon Questa bellissima notizia rallegra sicuramente il ...Giorgia Palmas ha dato il buongiorno ai suoi fan direttamente dalle spiagge della Sardegna. La showgirl passeggia e mostra tutta la sua sensualità ...si posizionano Rossella Brescia e Giorgia Palmas. Rihanna e Britney Spears si scambiano un bacio ai Billboard Music Awards 2011, l’effusione in pubblico scatena gli amanti del gossip che ...