Advertising

CorriereQ : Giordania: condanne a due ex funzionari della Casa reale -

Ultime Notizie dalla rete : Giordania condanne

ANSA Nuova Europa

Una Corte di sicurezza giordana ha condannato oggi due ex alti funzionari della Casa reale a 15 anni di carcere per un complotto che, secondo l'accusa, mirava alla destabilizzazione del regno ...Amman, 12 lug 10:47 - Bassem Awadallah, ex capo della Corte reale giordana, e Sharif Hassan bin Zaid, membro della famiglia reale ex inviato del sovrano in Arabia...Una Corte di sicurezza giordana ha condannato oggi due ex alti funzionari della Casa reale a 15 anni di carcere per un complotto che, secondo l'accusa, mirava alla destabilizzazione del regno hashemit ...Secondo l'accusa Bassem Awadallah e Sharif Hassan bin Zaid avrebbero complottato con il fratellastro del re, il principe Hamza, per rimuovere dal trono ...