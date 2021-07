Gigi Riva: "È una grande Italia, Mancini ha trovato il modo di giocare sempre in casa" (Di lunedì 12 luglio 2021) È entrato nel tabellino dei marcatori della finale del 1968 vinta all’Olimpico di Roma contro la Jugoslavia, l’unico trionfo azzurro prima di ieri negli Europei di calcio. E ancora oggi detiene il record di gol (35) nella storia della nazionale. Gigi Riva racconta ad HuffPost come ha vissuto il trionfo dei ragazzi di Roberti Mancini. Dopo 53 anni per l’Italia è arRivato il secondo Europeo. Come ha vissuto la partita? È stata una bella sofferenza. Le difficoltà erano evidenti: lo stadio di Wembley quasi pieno e con il tifo tutto per l’Inghilterra. Diciamo che le condizioni non erano delle migliori per noi. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) È entrato nel tabellino dei marcatori della finale del 1968 vinta all’Olimpico di Roma contro la Jugoslavia, l’unico trionfo azzurro prima di ieri negli Europei di calcio. E ancora oggi detiene il record di gol (35) nella storia della nazionale.racconta ad HuffPost come ha vissuto il trionfo dei ragazzi di Roberti. Dopo 53 anni per l’è arto il secondo Europeo. Come ha vissuto la partita? È stata una bella sofferenza. Le difficoltà erano evidenti: lo stadio di Wembley quasi pieno e con il tifo tutto per l’Inghilterra. Diciamo che le condizioni non erano delle migliori per noi. ...

Advertising

Corriere : ??????Italia campione d'Europa: 53 anni dopo Gigi Riva e Pietro Anastasi batte l'Inghilterra ai rigori 4-3. Neppure il… - andrewsword2 : RT @HuffPostItalia: Gigi Riva: 'È una grande Italia, Mancini ha trovato il modo di giocare sempre in casa' - _Carmen_I : RT @HuffPostItalia: Gigi Riva: 'È una grande Italia, Mancini ha trovato il modo di giocare sempre in casa' - feodi1 : Gigi Riva: 'È una grande Italia, Mancini ha trovato il modo di giocare sempre in casa' - HuffPostItalia : Gigi Riva: 'È una grande Italia, Mancini ha trovato il modo di giocare sempre in casa' -