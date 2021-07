Advertising

Gazzetta_NBA : Giannis straripante, Phoenix stesa. Così Milwaukee ha riaperto le Finals -

La Gazzetta dello Sport

Ora invece le cose si fanno interessanti…domina ? Il greco si conferma un marziano. Sta giocando la miglior pallacanestro della sua vita durante i playoff durante queste Finals. ...Troppo solo nelle file dei Milwaukee Bucks, invece, unAntetokounmpo da 42 punti e 12 ... arrivando fino al +9 con le giocate vincenti di un Antetokounmpo muscolarmente. Dall'altra ...Non fa sconti la franchigia dell'Arizona che si prende anche gara 2 imponendosi per 118-108 su Antetokounmpo e compagni ...Colpo degli Hawks che dominano la sfida e portano la finale della Eastern Conference sul 2-2. Ora la serie si sposta in casa dei Bucks che dovranno ...