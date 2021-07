Gianni Morandi con Jovanotti e Valentino Rossi nel video di L’Allegria (Di lunedì 12 luglio 2021) Gianni Morandi con Jovanotti e Valentino Rossi nel video ufficiale del nuovo singolo, L’Allegria. La clip è disponibile dalle 14.00 di oggi su YouTube. L’Allegria è il brano che Gianni Morandi presenza per l’estate 2021 che ha già visto il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio. Il nuovo singolo è stato scritto per Gianni Morandi da Lorenzo Jovanotti, ed è prodotto da Rick Rubin e Jovanotti. Nel video c’è West Side story, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021)connelufficiale del nuovo singolo,. La clip è disponibile dalle 14.00 di oggi su YouTube.è il brano chepresenza per l’estate 2021 che ha già visto il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio. Il nuovo singolo è stato scritto perda Lorenzo, ed è prodotto da Rick Rubin e. Nelc’è West Side story, ...

Advertising

andrea_carobbio : Grazie italia grazie matteo berrettini,una domenica così non la potrò dimenticare dice una vecchia canzone di gianni morandi - rainbeyes : Le mani di Donnarumma un po' come quelle di Gianni Morandi #Ita #Euro2020Final #ForzaAzzurri #ItsComingRome… - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - NON TI DIMENTICHERÒ - AseroGiovanna : RT @ilmanifesto: Per salire le Marches ha scelto L’allegria scritta da Jovanotti e cantata da Gianni Morandi, la proiezione del suo Tre pia… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Per salire le Marches ha scelto L’allegria scritta da Jovanotti e cantata da Gianni Morandi, la proiezione del suo Tre pia… -