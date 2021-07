Gf Vip 5, dopo le frecciatine di Antonella Elia arriva la piccata replica di Samantha De Grenet! (Di lunedì 12 luglio 2021) Antonella Elia e Samantha De Grenet non sono andate assolutamente d’accordo durante il Gf Vip 5 ed il rapporto tra l’opinionista e la concorrente è diventato irrecuperabile dopo il confronto tra le due, soprattutto per le frasi dette dalla Elia. Quest’ultima, pochi giorni fa, è tornata a parlare della discussione nel programma Belve di Francesca Fragnani. L’ex opinionista non si è scusata ed ha invece rincarato la dose sull’accaduto. Le parole dette da Antonella hanno fatto reagire nuovamente la De Grenet che ha commentato duramente l’intervista rilasciata nel programma di Rai 2. Di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021)De Grenet non sono andate assolutamente d’accordo durante il Gf Vip 5 ed il rapporto tra l’opinionista e la concorrente è diventato irrecuperabileil confronto tra le due, soprattutto per le frasi dette dalla. Quest’ultima, pochi giorni fa, è tornata a parlare della discussione nel programma Belve di Francesca Fragnani. L’ex opinionista non si è scusata ed ha invece rincarato la dose sull’accaduto. Le parole dette dahanno fatto reagire nuovamente la De Grenet che ha commentato duramente l’intervista rilasciata nel programma di Rai 2. Di ...

