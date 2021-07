Gettr, il nuovo social network di Trump, ha seri problemi di privacy (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Unsplash)Gettr è partito male. Il nuovo social creato da un ex aiutante di Donald Trump, Jason Miller, per dare un altro punto di riferimento alla galassia Trumpiana e dell’alt-right, si è rivelato un disastro per quanto riguarda la privacy dei suoi utenti. E non è l’unico dei problemi. Gli hacker si sono impossessati di 85.000 indirizzi email degli utenti di Gettr grazie alla sua API, scrive TechCrunch. Secondo Alon Gal, co-fondatore della società di sicurezza informatica Hudson Rock, di questa violazione di dati facevano parte anche nomi utente, ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Unsplash)è partito male. Ilcreato da un ex aiutante di Donald, Jason Miller, per dare un altro punto di riferimento alla galassiaiana e dell’alt-right, si è rivelato un disastro per quanto riguarda ladei suoi utenti. E non è l’unico dei. Gli hacker si sono impossessati di 85.000 indirizzi email degli utenti digrazie alla sua API, scrive TechCrunch. Secondo Alon Gal, co-fondatore della società di sicurezza informatica Hudson Rock, di questa violazione di dati facevano parte anche nomi utente, ...

