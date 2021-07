Germania, rischio caos. Verdi ko, rimontano le ali estreme (Di lunedì 12 luglio 2021) Spettro ingovernabilità per la Germania, che va al voto per il rinnovo del Bundestag il 26 settembre. Il gruppo democristiano-conservatore formato in Parlamento da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) è il primo partito in Germania con il 28 per cento delle preferenze, stabile dal 4 luglio scorso. E' quanto si apprende da un... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 luglio 2021) Spettro ingovernabilità per la, che va al voto per il rinnovo del Bundestag il 26 settembre. Il gruppo democristiano-conservatore formato in Parlamento da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) è il primo partito incon il 28 per cento delle preferenze, stabile dal 4 luglio scorso. E' quanto si apprende da un... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Chi rientra in #Germania dopo un viaggio in Spagna - dichiarata zona a rischio Covid-19 - dovrà presentare un tampone ne… - LibGiovanni : @nonleggerlo Me ricorda tanto l'atmosfera di Brasile - Germania. Il rischio psicodramma a quanto è quotato? - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Germania inserisce Spagna fra paesi rischio Covid - ultimenotizie : Chi rientra in #Germania dopo un viaggio in Spagna - dichiarata zona a rischio Covid-19 - dovrà presentare un tampo… - andvaccaro : RT @Michele_Arnese: La Germania ha nuovamente inserito l'intera Spagna nella lista dei paesi a rischio Covid. Sono incluse le amatissime me… -