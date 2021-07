Gerard Piqué, nuova frecciatina all’Italia: “Avvantaggiati anche contro l’Inghilterra” (Di martedì 13 luglio 2021) Bravissimo calciatore, ma molti di noi hanno conosciuto meglio Gerard Piqué per il matrimonio con Shakira e il Piqueton e chi dice di no sta mentendo palesemente (ma potete rivederlo qui se vi foste scordati le iconiche immagini). Il difensore del Barcellona però ha indispettito molti italiani quando dopo la semifinale Italia vs Spagna ha scritto che la nostra squadra sarebbe stata avvantaggiata. “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti ... Leggi su biccy (Di martedì 13 luglio 2021) Bravissimo calciatore, ma molti di noi hanno conosciuto meglioper il matrimonio con Shakira e il Piqueton e chi dice di no sta mentendo palesemente (ma potete rivederlo qui se vi foste scordati le iconiche immagini). Il difensore del Barcellona però ha indispettito molti italiani quando dopo la semifinale Italia vs Spagna ha scritto che la nostra squadra sarebbe stata avvantaggiata. “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti ...

